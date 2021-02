LIVE Virtus Bologna-Varese 9-15, Serie A basket in DIRETTA: Openjobmetis con buono slancio da tre (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 14-15 Alibegovic in entrata va ad appoggiare, time out chiamato da Massimo Bulleri con 3’26” alla fine del primo quarto. Intanto entra per Varese Anthony Beane, ed è questa una novità rispetto a quanto noto dalla vigilia, dal momento che veniva dato per assente. 12-15 PAZZESCA TRIPLA DI MARKOVIC! Da dieci metri fuori equilibrio al limite dei 24! 9-15 2/2 Egbunu. Egbunu triplicato sotto canestro, subisce il fallo di Markovic mentre si eleva verso il canestro: liberi. 9-13 1/2 Gamble, che sbaglia il secondo. Stoppata irregolare di Egbunu su Gamble, liberi per il centro Virtussino. 8-13 Stepback di Douglas, ed è tripla dall’angolo. 8-10 Tap in vincente di Gamble. 6-10 CHE ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 14-15 Alibegovic in entrata va ad appoggiare, time out chiamato da Massimo Bulleri con 3’26” alla fine del primo quarto. Intanto entra perAnthony Beane, ed è questa una novità rispetto a quanto noto dalla vigilia, dal momento che veniva dato per assente. 12-15 PAZZESCA TRIPLA DI MARKOVIC! Da dieci metri fuori equilibrio al limite dei 24! 9-15 2/2 Egbunu. Egbunu triplicato sotto canestro, subisce il fallo di Markovic mentre si eleva verso il canestro: liberi. 9-13 1/2 Gamble, che sbaglia il secondo. Stoppata irregolare di Egbunu su Gamble, liberi per il centrosino. 8-13 Stepback di Douglas, ed è tripla dall’angolo. 8-10 Tap in vincente di Gamble. 6-10 CHE ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ritorno in campo per Marco Belinelli e Alessandro Pajola nel match casalingo della Virtus Bologna co… - MonopoliCalcio : #FRANCAVILLAMONOPOLI 1-2, Termina il match?? Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi che espugnano la Virtu… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Varese Serie A basket in DIRETTA: tornano in campo Belinelli e Pajola - #Virtus #Bologna-Varese… - Calciodiretta24 : Matelica – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Matelica – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato -