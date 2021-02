LIVE – Virtus Bologna-Varese 85-76, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 27 febbraio 2021) Segafredo Virtus Bologna ed Openjobmetis Varese si sfidano nella 20° giornata di Serie A1 2020/2021. Le V nere partono ampiamente favorite contro i biancorossi che stanno vivendo la loro peggior stagione degli ultimi anni, nell’anno in cui l’arrivo di Scola aveva infiammato la piazza. Sabato 27 febbraio alle ore 19.30 inizierà la gara che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Varese 85-76 CRONACA E TABELLINO DEL MATCH 40? – FINISCE QUI! La Virtus Bologna batte Varese 85-76! 39? – Ruzzier per il -13 di Varese, ma mancano meno di due minuti al termine 37? – Torna a farsi vedere Douglas, ma la partita ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Segafredoed Openjobmetissi sfidano nella 20° giornata diA1. Le V nere partono ampiamente favorite contro i biancorossi che stanno vivendo la loro peggior stagione degli ultimi anni, nell’anno in cui l’arrivo di Scola aveva infiammato la piazza. Sabato 27 febbraio alle ore 19.30 inizierà la gara che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA85-76 CRONACA E TABELLINO DEL MATCH 40? – FINISCE QUI! Labatte85-76! 39? – Ruzzier per il -13 di, ma mancano meno di due minuti al termine 37? – Torna a farsi vedere Douglas, ma la partita ...

