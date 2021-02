LIVE Virtus Bologna-Varese 85-76, Serie A basket in DIRETTA: V nere vittoriose, Adams e Belinelli sugli scudi (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, ma non finisce la serata di basket, ancora ricchissima. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – Bologna: Adams 21; Varese: Douglas 19 FINISCE QUI: qualche piccola scaramuccia, di poco conto, tra Weems e Scola in un finale che vede trionfare senza problemi la Virtus, ora a quota 26 e in ogni caso srconda in compagnia altrui al termine di questo weekend. Resta ultima Varese a 10 punti. 85-76 1/2 Ruzzier, 18?7 alla fine. Distrazione di Adams, ruba palla Ruzzier e Tessitori ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 Si chiude qui la nostra, ma non finisce la serata di, ancora ricchissima. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER –21;: Douglas 19 FINISCE QUI: qualche piccola scaramuccia, di poco conto, tra Weems e Scola in un finale che vede trionfare senza problemi la, ora a quota 26 e in ogni caso srconda in compagnia altrui al termine di questo weekend. Resta ultimaa 10 punti. 85-76 1/2 Ruzzier, 18?7 alla fine. Distrazione di, ruba palla Ruzzier e Tessitori ...

