LIVE Virtus Bologna-Varese 39-29, Serie A basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 48-32 Di nuovo Belinelli, esce dai blocchi e segna ancora, 7 per lui e time out Bulleri. 46-32 inizia il bombardamento di Belinelli! Cinque in pochi attimi per lui. 43-32 Parente stretto dell’alley oop tra Markovic e Weems. 41-32 Piazza la tripla dal mezzo angolo Strautins. 41-29 Uscita di Belinelli per il tiro dai sei metri a segno. Strautins per Egbunu, 20:27 Si ricomincia. 20:26 Le due squadre sono pronte a tornare sul parquet. 20:23 Tra pochi minuti, meno di 4 per l’esattezza, inizia il terzo quarto. Tutte e due le squadre hanno tirato di più da tre: 6/18 per Bologna, 6/24 per Varese; a far la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 48-32 Di nuovo Belinelli, esce dai blocchi e segna ancora, 7 per lui e time out Bulleri. 46-32il bombardamento di Belinelli! Cinque in pochi attimi per lui. 43-32 Parente stretto dell’alley oop tra Markovic e Weems. 41-32 Piazza la tripla dal mezzo angolo Strautins. 41-29 Uscita di Belinelli per il tiro dai sei metri a segno. Strautins per Egbunu, 20:27 Si ricomincia. 20:26 Le due squadre sono pronte a tornare sul parquet. 20:23 Tra pochi minuti, meno di 4 per l’esattezza,il. Tutte e due le squadre hanno tirato di più da tre: 6/18 per, 6/24 per; a far la ...

