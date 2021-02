LIVE Virtus Bologna-Varese 0-0, Serie A basket in DIRETTA: si parte! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 19:30 Prima dell’inizio un minuto di silenzio per ricordare Gianni Corsolini. 19:30 Quintetti in campo, si sta per iniziare! 19:29 QUINTETTI – Bologna: Markovic Belinelli Weems Ricci Gamble; Varese: Ruzzier Douglas Strautins Scola Egbunu 19:26 Pochi minuti ora alla palla a due! 19:23 Squadre già in campo per la presentazione, seguita dall’inno nazionale. 19:20 Striscia di quattro successi consecutivi per le V nere nelle ultime sfide con Varese, la cui ultima delle 27 vittorie a Bologna è datata 22 aprile 2018. 19:15 Sono stati tanti i precedenti importanti tra le due formazioni. Due le finali scudetto, nel 1977 e nel 1978, agli albori ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 19:30 Prima dell’inizio un minuto di silenzio per ricordare Gianni Corsolini. 19:30 Quintetti in campo, si sta per iniziare! 19:29 QUINTETTI –: Markovic Belinelli Weems Ricci Gamble;: Ruzzier Douglas Strautins Scola Egbunu 19:26 Pochi minuti ora alla palla a due! 19:23 Squadre già in campo per la presentazione, seguita dall’inno nazionale. 19:20 Striscia di quattro successi consecutivi per le V nere nelle ultime sfide con, la cui ultima delle 27 vittorie aè datata 22 aprile 2018. 19:15 Sono stati tanti i precedenti importanti tra le due formazioni. Due le finali scudetto, nel 1977 e nel 1978, agli albori ...

