LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: occhio ai ventagli! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 12.07 25” dividono i primi due plotoni. Dietro però sono ben attive EF e Deceuninck con l’obiettivo di chiudere il buco. 12.05 Davanti troviamo sia Tadej Pogacar che Adam Yates, i primi due della classifica generale. 12.04 Una ventina di corridori sono nel gruppo in avanscoperta. 12.02 Ovviamente sono stati raggiunti i fuggitivi. 12.00 SI SONO FORMATI I ventagli! occhio che potrebbe cambiare anche la situazione in chiave classifica generale. 11.57 Attenzione perché il vento sta creando anche qualche pericoloso buco… 11.56 Sembra essersi ridotto di parecchio il margine per Battistella, Sobrero e Brunel. La grafica parla di 30”, accelerata dovuta al lavoro della Ineos e dal ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 12.07 25” dividono i primi due plotoni. Dietro però sono ben attive EF e Deceuninck con l’obiettivo di chiudere il buco. 12.05 Davanti troviamo sia Tadej Pogacar che Adam Yates, i primi due della classifica generale. 12.04 Una ventina di corridori sono nel gruppo in avanscoperta. 12.02 Ovviamente sono stati raggiunti i fuggitivi. 12.00 SI SONO FORMATI Iche potrebbe cambiare anche la situazione in chiave classifica generale. 11.57 Attenzione perché il vento sta creando anche qualche pericoloso buco… 11.56 Sembra essersi ridotto di parecchio il margine per Battistella, Sobrero e Brunel. La grafica parla di 30”, accelerata dovuta al lavoro della Ineos e dal ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: il gruppo non lascia scappare i fuggitivi - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo Pogacar - #ultima #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: percorsi 20 chilometri il gruppo lascia fare - #ultima #tappa #DIRETTA:… - Fanta_Cycling : ?????Ultima tappa al UAE Tour ???? ??Chi la spunterà al traguardo? ?Verificate i vostri punteggi live durante la tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: passerella in volata ad Abu Dhabi - #ultima #tappa #DIRETTA:… -