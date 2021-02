LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: iniziano gli attacchi, in avanscoperta Battistella e Sobrero (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 10.20 Percorsi i primi 10 chilometri di corsa, il vantaggio è salito fino a due minuti e diciassette secondi 10.17 Il vantaggio cresce rapidamente: i tre battistrada hanno già un minuto e quaranta secondi di margine 10.14 Il gruppo lascia fare comodamente, nessuno dei tre corridori è pericoloso in classifica. Il migliore è Battistella, ventinovesimo a 14.02 dalla vetta 10.11 Primo attacco di giornata, ad andare in avanscoperta ci sono i nostri Samuele Battistella e Matteo Sobrero, entrambi dell’Astana-Premier Tech. COn loro Alexys Brunel (Groupama FDJ) 10.10 Comincia l’ultima tappa dell’UAE ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 10.20 Percorsi i primi 10 chilometri di corsa, il vantaggio è salito fino a due minuti e diciassette secondi 10.17 Il vantaggio cresce rapidamente: i tre battistrada hanno già un minuto e quaranta secondi di margine 10.14 Il gruppo lascia fare comodamente, nessuno dei tre corridori è pericoloso in classifica. Il migliore è, ventinovesimo a 14.02 dalla vetta 10.11 Primo attacco di giornata, ad andare inci sono i nostri Samuelee Matteo, entrambi dell’Astana-Premier Tech. COn loro Alexys Brunel (Groupama FDJ) 10.10 Comincia l’dell’UAE ...

