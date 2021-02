LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo Pogacar (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 11.33 Fase di stallo della corsa. Samuele Battistella, Matteo Sobrero (Astana) e Alexys Brunel (Groupama-FDJ) hanno 1’57” sul gruppo principale a 82 chilometri dall’arrivo 11.28 Altra caduta in gruppo, questa volta di Kaden Groves del Team BikeExchange 11.25 Torna a salire il vantaggio dei primi, che scollina nuovamente i due minuti 11.22 Un’immagine della corsa: Another day, more iconic landmarks #UAETour pic.twitter.com/5BtRTG14YH — UAE Tour Official (@uae Tour) February 27, 2021 11.19 55 chilometri percorsi, ne mancano 92 all’arrivo. I tre battistrada rimangono ‘a bagnomaria’ con 1’40” ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 11.33 Fase di stallo della corsa. Samuele Battistella, Matteo Sobrero (Astana) e Alexys Brunel (Groupama-FDJ) hanno 1’57” sulprincipale a 82 chilometri dall’arrivo 11.28 Altra caduta in, questa volta di Kaden Groves del Team BikeExchange 11.25 Torna a salire il vantaggio dei primi, che scollina nuovamente i due11.22 Un’immagine della corsa: Another day, more iconic landmarks #UAEpic.twitter.com/5BtRTG14YH — UAEOfficial (@uae) February 27,11.19 55 chilometri percorsi, ne mancano 92 all’arrivo. I tre battistrada rimangono ‘a bagnomaria’ con 1’40” ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: percorsi 20 chilometri il gruppo lascia fare - #ultima #tappa #DIRETTA:… - Fanta_Cycling : ?????Ultima tappa al UAE Tour ???? ??Chi la spunterà al traguardo? ?Verificate i vostri punteggi live durante la tappa… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2021 ultima tappa in DIRETTA: passerella in volata ad Abu Dhabi - #ultima #tappa #DIRETTA:… - stefanozana : RT @lisa_guadagnini: OA Sport - LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri https://t… - LucaGuad : RT @lisa_guadagnini: OA Sport - LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri https://t… -