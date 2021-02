LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali in DIRETTA: Bolshunov demolisce la Norvegia! Johaug d’oro tre le donne (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SALTO CON GLI SCI DALLE ORE 16.30 LA CRONACA DELLO Skiathlon MASCHILE LA CRONACA DELLO Skiathlon FEMMINILE 14.50: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la staffetta sprint a coppie dove De Fabiani e Pellegrino sono tra i grandi favoriti. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.47: Oro alla Russia, dunque, nella gara maschile con il leader di Coppa, il dominatore del Tour de Ski che completa l’opera e vince il Mondiale di Skiathlon Alexander Bolshunov, argento per il campione olimpico della specialità, il norvegese Simen Hegrstad Krueger e terzo posto per il campione del mondo della 50 km Hans Christer Holund 14.46: Daprà chiude al 33mo posto a 4’54”, Ventura ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL SALTO CON GLI SCI DALLE ORE 16.30 LA CRONACA DELLOMASCHILE LA CRONACA DELLOFEMMINILE 14.50: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con la staffetta sprint a coppie dove De Fabiani e Pellegrino sono tra i grandi favoriti. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 14.47: Oro alla Russia, dunque, nella gara maschile con il leader di Coppa, il dominatore del Tour de Ski che completa l’opera e vince il Mondiale diAlexander, argento per il campione olimpico della specialità, il norvegese Simen Hegrstad Krueger e terzo posto per il campione del mondo della 50 km Hans Christer Holund 14.46: Daprà chiude al 33mo posto a 4’54”, Ventura ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Mondiali in DIRETTA: Bolshunov Krueger Roethe e Holund si giocano il podio - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: vince Zubcic davanti a Faivre! 16° Della Vite il migliore degli azzurri!… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: vince Zubcic davanti a Faivre! 16° Della Vite il migliore degli azzurri!… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut piazza il bis, bene Pirovano 5a, Goggia sempre in vett… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tra poco la seconda manche di Bansko, De Aliprandini tenta la gran rimonta -