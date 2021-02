LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: vince Zubcic davanti a Faivre! 16° Della Vite, il migliore degli azzurri! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 14.23 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.22 Questa la nuova classifica generale: 1 PINTURAULT Alexis FRA 974 2 ODERMATT Marco SUI 744 3 SCHWARZ Marco AUT 692 4 MAYER Matthias AUT 604 5 MEILLARD Loic SUI 594 6 Zubcic Filip CRO 584 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 558 9 KRIECHMAYR vincent AUT 515 10 FEUZ Beat SUI 487 14.18 Questa la nuova classifica di specialità: 1 PINTURAULT Alexis FRA 490 2 Zubcic Filip CRO 468 3 ODERMATT Marco SUI 445 4 MEILLARD Loic SUI 277 5 FORD Tommy USA 200 6 BRAATHEN Lucas NOR 191 7 MURISIER Justin ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 14.23 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 14.22 Questa la nuova classifica generale: 1 PINTURAULT Alexis FRA 974 2 ODERMATT Marco SUI 744 3 SCHWARZ Marco AUT 692 4 MAYER Matthias AUT 604 5 MEILLARD Loic SUI 594 6Filip CRO 584 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 560 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 558 9 KRIECHMAYRnt AUT 515 10 FEUZ Beat SUI 487 14.18 Questa la nuova classifica di specialità: 1 PINTURAULT Alexis FRA 490 2Filip CRO 468 3 ODERMATT Marco SUI 445 4 MEILLARD Loic SUI 277 5 FORD Tommy USA 200 6 BRAATHEN Lucas NOR 191 7 MURISIER Justin ...

