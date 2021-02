LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: il campione del mondo Faivre in testa! Troppi errori per De Aliprandini (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 10.30: Manche costellata di errori del canadese Read che esce di scena nel finale 10.29: Qualche pasticcio come al solito per l’austriaco Feller che comunque limita i danni nel finale ed è ottavo a 1?45 10.28: Feller all’intermedio ha 1?05 di ritardo 10.25: Perde la linea nel finale lo svizzero Murisier e accumula 1?80 di ritardo, è decimo 10.25: Murisier all’intermedio ha 68 centesimi di ritardo 10.23: Errore gravissimo per De Aliprandini che rischia di uscire, resta in pista per miracolo e chiude a 2?30 da Faivre ed è undicesimo 10.23: All’intermedio De Aliprandini ha un ritardo di 59 centesimi 10.22: Riesce a limitare i danni nel finale l’austriaco Schwarz che chiude a 1?79 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DALLE ORE 11.00 10.30: Manche costellata didel canadese Read che esce di scena nel finale 10.29: Qualche pasticcio come al solito per l’austriaco Feller che comunque limita i danni nel finale ed è ottavo a 1?45 10.28: Feller all’intermedio ha 1?05 di ritardo 10.25: Perde la linea nel finale lo svizzero Murisier e accumula 1?80 di ritardo, è decimo 10.25: Murisier all’intermedio ha 68 centesimi di ritardo 10.23: Errore gravissimo per Deche rischia di uscire, resta in pista per miracolo e chiude a 2?30 daed è undicesimo 10.23: All’intermedio Deha un ritardo di 59 centesimi 10.22: Riesce a limitare i danni nel finale l’austriaco Schwarz che chiude a 1?79 ...

