LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: comanda ancora Faivre! De Aliprandini sbaglia ma può puntare alla top ten. Seconda manche alle 13 (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA Dalle ORE 11.00 LA CRONACA DELLA PRIMA manche DEL Gigante MASCHILE 11.30: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13 per la Seconda manche. A più tardi! 11.28: Non si sono qualificati per la Seconda manche: Hofer 33mo a 4?26, Moelgg 36mo a 4?50, Nani 44mo a 5?25 11.27: Questa la classifica della prima manche con i piazzamenti degli italiani qualificati: 1 FAIVRE Mathieu FRA 1:08.37 2 ZUBCIC Filip CRO 1:08.48 +0.11 3 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.60 +0.23 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.05 +0.68 5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.17 +0.80 6 ODERMATT Marco SUI 1:09.46 +1.09 7 SCHMID Alexander GER 1:09.72 +1.35 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LA DISCESA FEMMINILE DI VAL DI FASSA DORE 11.00 LA CRONACA DELLA PRIMADELMASCHILE 11.30: Grazie per averci seguito, appuntamento13 per la. A più tardi! 11.28: Non si sono qualificati per la: Hofer 33mo a 4?26, Moelgg 36mo a 4?50, Nani 44mo a 5?25 11.27: Questa la classifica della primacon i piazzamenti degli italiani qualificati: 1 FAIVRE Mathieu FRA 1:08.37 2 ZUBCIC Filip CRO 1:08.48 +0.11 3 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.60 +0.23 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.05 +0.68 5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.17 +0.80 6 ODERMATT Marco SUI 1:09.46 +1.09 7 SCHMID Alexander GER 1:09.72 +1.35 8 ...

