LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Breezy Johnson finisce nelle reti, gara sospesa (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 11.14 Michelle Gisin è ottima nella parte alta con 23 centesimi di vantaggio su Flury, pennella nelle curve e aumenta il suo margine a 34, quindi taglia il traguardo in 1:26.34 ed è prima per 1 solo centesimo! Nel finale non è stata impeccabile. Al via Corinne Suter. 11.12 Le reti sono state sistemate a tempo di record. Pochi istanti e si potrà ripartire! Michelle Gisin è sul tracciato! 11.10 Mentre gli inservienti stanno lavorando su reti e protezioni, ricordiamo che la prossima a partire sarà Michelle Gisin con il numero 5. 11.08 Breezy Johnson si è rialzata senza problemi, ma ora gli inservienti dovranno sistemare ...

