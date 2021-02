LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2021 in DIRETTA | belgi favoriti L’Italia punta su Ballerini | Trentin e Mosco

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladell’Het, gara che apre il periodo dedicato alle Classiche del Nord. Il percorso sarà di fatto identico a quello dello scorso anno: 200,5 chilometri abbastanza movimentati, i corridori dovranno affrontare nove muri con pendenze massime del 20%, l’ultima salita è posta a 13 chilometri dal traguardo, da quel momento in poi sarà praticamente sempre discesa. La partenza non ufficiale sarà a Gand intorno alle 11 e dopo 7 km di percorso neutrale, il via vero e proprio verrà dato a Merelbeke. L’arrivo sarà invece a Ninove intorno alle 16:15.può e vuole fare bene, Davideè apparso in ottima condizione al Tour de la Provence, dove ha vinto ben ...