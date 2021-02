“Live-Non è la D’Urso” chiude ufficialmente il 28 Marzo: Barbara conquista la domenica pomeriggio (Di sabato 27 febbraio 2021) La domenica di Canale 5 da Aprile cambierà volto. A dare la conferma alle indiscrezioni degli ultimi giorni è stato un comunicato stampa di Mediaset, con il quale l’azienda ha annunciato che il contenitore della domenica sera di Canale 5 andrà in onda per l’ultima volta il 28 Marzo. Dunque Live: Non è la D’Urso chiude ufficialmente in anticipo rispetto alla solita programmazione. Naturalmente Barbara D’Urso non sparirà dalla scena, ma semplicemente si sposterà nella fascia pomeridiana della domenica di Canale 5. Carmelita con la sua domenica Live andrà in onda dalle 15.00 alle 18.45. Un cambiamento sostanziale che molto probabilmente risulterà vincente come ogni suo programma ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi Canale 5 da Aprile cambierà volto. A dare la conferma alle indiscrezioni degli ultimi giorni è stato un comunicato stampa di Mediaset, con il quale l’azienda ha annunciato che il contenitore dellasera di Canale 5 andrà in onda per l’ultima volta il 28. Dunque: Non è lain anticipo rispetto alla solita programmazione. Naturalmentenon sparirà dalla scena, ma semplicemente si sposterà nella fascia pomeridiana delladi Canale 5. Carmelita con la suaandrà in onda dalle 15.00 alle 18.45. Un cambiamento sostanziale che molto probabilmente risulterà vincente come ogni suo programma ...

