LIVE Italia-Irlanda 3-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: pareggia Sexton (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Tenuto a terra azzurro a metà campo, calcio di punizione per l'Irlanda che può nuovamente attaccare. 6? Non può sbagliare Sexton da posizione centrale: arriva il pareggio, 3-3. 5? Peccato: era riuscito a liberare bene Garbisi, ma c'è un fuorigioco azzurro. Calcio di punizione sui 22 per l'Irlanda. 4? Non sbaglia Paolo Garbisi: 3-0 Italia. 3? Calcio di punizione in mezzo ai pali: azzurri che possono trovare il vantaggio. 3? Un paio di cariche per gli azzurri che restano nei 22 irlandesi e provano ad attaccare. 2? Calcio di punizione per gli azzurri per un fallo irlandese: subito Italia nei 22 dei Verdi con una touche. 1? Al piede libera l'Irlanda, prima azione palla in mano per gli azzurri che partono da metà ...

