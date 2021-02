LIVE Italia-Irlanda 3-27, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: tre mete per gli ospiti (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Calcio libero, dunque ci provano con la mischia gli azzurri. 39? Ultima azione offensiva per l’Italia: touche a pochi metri dalla linea di meta. Per l’orgoglio serve marcare punti. 38? Azzurri senza idee e senza giocate di qualità. 36? Non sbaglia Sexton: 27-3 per l’Irlanda. 35? Altro attacco irlandese e altra meta: questa volta per Will Connors. Italia in crisi in difesa. 33? Malissimo l’Italia, altro tenuto a terra, altra palla persa. 32? Trasforma Sexton: 20-3 per l’Irlanda che scappa via nel punteggio. 31? Arriva infatti la seconda meta degli irlandesi: male la difesa tricolore, buca al centro Hugo Keenan. 30? Appena l’Irlanda prova ad attaccare fa malissimo. 29? Italia che prova ad ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Calcio libero, dunque ci provano con la mischia gli azzurri. 39? Ultima azione offensiva per l’: touche a pochi metri dalla linea di meta. Per l’orgoglio serve marcare punti. 38? Azzurri senza idee e senza giocate di qualità. 36? Non sbaglia Sexton: 27-3 per l’. 35? Altro attacco irlandese e altra meta: questa volta per Will Connors.in crisi in difesa. 33? Malissimo l’, altro tenuto a terra, altra palla persa. 32? Trasforma Sexton: 20-3 per l’che scappa via nel punteggio. 31? Arriva infatti la seconda meta degli irlandesi: male la difesa tricolore, buca al centro Hugo Keenan. 30? Appena l’prova ad attaccare fa malissimo. 29?che prova ad ...

