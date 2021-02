LIVE Italia-Irlanda 3-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: meta per gli ospiti (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Altro errore azzurro. Calcio di punizione per l’Irlanda con Sexton che può andare per i pali. 14? Trulla salva l’Italia da una situazione difficile. Gran placcaggio e pochi metri dalla linea di meta e calcio di punizione. Azzurri che possono risalire il campo. 13? Ci prova Braley con il calcetto, poi il piede di Canna viene annullato dall’Irlanda. 12? Trasformazione per Sexton: scappano via gli irlandesi sul 10-3. 11? Garry Ringrose a schiacciare oltre la linea. 11? Devastante l’attacco irlandese, difesa Italiana che non riesce a resistere, se non con falli. Arriva però la meta dei Verdi. 10? L’Irlanda era riuscita a trovare la meta, ma l’ovale non era in pieno controllo. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Altro errore azzurro. Calcio di punizione per l’con Sexton che può andare per i pali. 14? Trulla salva l’da una situazione difficile. Gran placcaggio e pochi metri dalla linea die calcio di punizione. Azzurri che possono risalire il campo. 13? Ci prova Braley con il calcetto, poi il piede di Canna viene annullato dall’. 12? Trasformazione per Sexton: scappano via gli irlandesi sul 10-3. 11? Garry Ringrose a schiacciare oltre la linea. 11? Devastante l’attacco irlandese, difesana che non riesce a resistere, se non con falli. Arriva però ladei Verdi. 10? L’era riuscita a trovare la, ma l’ovale non era in pieno controllo. ...

