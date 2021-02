LIVE – Italia-Irlanda 10-34: Torneo Sei Nazioni Rugby 2021 (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) Terza giornata del Sei Nazioni di Rugby. Allo Stadio Olimpico l’Italia ospiterà la corazzata dell’Irlanda a caccia di punti importanti dopo un avvio complicato. Gli azzurri del ct Smith sono reduci dai pesanti ko subiti contro Francia e Inghilterra ma tra le mura amiche di Roma quest’oggi proveranno il colpaccio contro la selezione irlandese. Kick-off alle ore 15:15 per la gara che potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE SEI Nazioni 2021 COME SEGUIRE IN TV Italia-Irlanda AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Irlanda 10-34 60? ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Terza giornata del Seidi. Allo Stadio Olimpico l’ospiterà la corazzata dell’a caccia di punti importanti dopo un avvio complicato. Gli azzurri del ct Smith sono reduci dai pesanti ko subiti contro Francia e Inghilterra ma tra le mura amiche di Roma quest’oggi proveranno il colpaccio contro la selezione irlandese. Kick-off alle ore 15:15 per la gara che potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE SEICOME SEGUIRE IN TVAGGIORNA LA10-34 60? ...

SkyTG24 : Covid, news di oggi. Verso una Pasqua blindata, in Italia fatti 4 milioni di vaccini. LIVE - Agenzia_Ansa : Ambasciatore ucciso in #Congo, quando venne intervistato a Propaganda Live. Luca Attanasio con Diego Bianchi nel 20… - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - SSportNetwork : #SaturdayFever #Rugby #SixNations Alla fine del #primotempo allo #StadioOlimpico #Italia sotto 10-27 contro l'#Irlanda! #live - joyflower__ : @foan_23 @13Ellionor Simona ha ripetuto più volte che non lasciava spesso guardare il live a Sofia e probabilmente… -