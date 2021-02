LIVE Galles-Inghilterra 40-24, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trionfo gallese che si prende una storica Triple Crown! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match FINISCE QUI! IL Galles BATTE L’Inghilterra 40-24 E SI prende LA Triple Crown! 81? Sheedy non sbaglia! 40-24 in favore di un grandissimo Galles. 80? META Galles!!! GAME, SET AND MATCH Galles!! Hill sfonda il muro inglese e trova anche il punto bonus per i Gallesi. 79? Farrell però commette un in-avanti! Mischia in zona rossa per i Dragoni. 78? Rees-Zammit sfiora la meta! Farrell riesce a recuperare sulla corsa il 20enne Gallese e a neutralizzare la minaccia. 76? Pallone recuperato da North! Sfuma un’altra occasione per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match FINISCE QUI! ILBATTE L’40-24 E SILA81? Sheedy non sbaglia! 40-24 in favore di un grandissimo. 80? META!!! GAME, SET AND MATCH!! Hill sfonda il muro inglese e trova anche il punto bonus per ii. 79? Farrell però commette un in-avanti! Mischia in zona rossa per i Dragoni. 78? Rees-Zammit sfiora la meta! Farrell riesce a recuperare sulla corsa il 20ennee e a neutralizzare la minaccia. 76? Pallone recuperato da North! Sfuma un’altra occasione per ...

