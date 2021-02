LIVE Galles-Inghilterra 40-24, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: trionfo gallese che si prende una storica Triple Crown! (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match LA CRONACA DI Galles-Inghilterra 40-24 19.45 La nostra DIRETTA LIVE di Galles-Inghilterra finisce qui. Grazie per averci seguito e non perdete i prossimi appuntamenti con il Sei Nazioni 2021 qui su OA Sport. 19.44 Un Galles formato deluxe e trasformato dopo un autunno da incubo (vittorie solo con Georgia e Italia) si prende un primo trofeo e continua a sognare il Grande Slam. Adesso la nazionale di Pivac andrà all’Olimpico contro l’Italia e poi volerà a Parigi per sognare concretamente un percorso storico in questo Sei ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match LA CRONACA DI40-24 19.45 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e non perdete i prossimi appuntamenti con il Sei2021 qui su OA Sport. 19.44 Unformato deluxe e trasformato dopo un autunno da incubo (vittorie solo con Georgia e Italia) siun primo trofeo e continua a sognare il Grande Slam. Adesso la nazionale di Pivac andrà all’Olimpico contro l’Italia e poi volerà a Parigi per sognare concretamente un percorso storico in questo Sei ...

