LIVE Galles-Inghilterra 30-24, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: nuovo vantaggio gallese (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match 72? Alun Wyn Jones guadagna un altro calcio di punizione e permette di risalire la corrente ai Gallesi. 71? Ottimo lancio in rimessa laterale di Ford che mette i padroni di casa in fase difensiva. 70? Sheedy centra i pali! 30-24 in favore del Galles. Serve una meta all’Inghilterra per rimontare. 69? Vunipola si lascia cadere a terra e concede un altro calcio di punizione al Galles. Sheedy va per il +6. 68? Grave pallone perso da May e il Galles può nuovamente impostare un’offensiva. 67? Sheedy è freddo e chirurgico. Il calcio vale il +3 in favore dei Dragoni. 66? Calcio di punizione importantissimo per il ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match 72? Alun Wyn Jones guadagna un altro calcio di punizione e permette di risalire la corrente aii. 71? Ottimo lancio in rimessa laterale di Ford che mette i padroni di casa in fase difensiva. 70? Sheedy centra i pali! 30-24 in favore del. Serve una meta all’per rimontare. 69? Vunipola si lascia cadere a terra e concede un altro calcio di punizione al. Sheedy va per il +6. 68? Grave pallone perso da May e ilpuò nuovamente impostare un’offensiva. 67? Sheedy è freddo e chirurgico. Il calcio vale il +3 in favore dei Dragoni. 66? Calcio di punizione importantissimo per il ...

