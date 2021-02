LIVE Galles-Inghilterra 17-14, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: gli inglesi riaprono il match (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del match 18.43 Galles che, in caso di vittoria, salirebbe da solo al comando di questo Sei Nazioni: domani la Francia non potrà rispondere in virtù del rinvio del match contro la Scozia a data da destinarsi. 18.38 L’Inghilterra si era trovata sotto di undici punti, poi è arrivato il calo del Galles e il contemporaneo ritorno degli inglesi. Punteggio davvero incerto che lascia tutto aperto in vista della seconda frazione di gioco. 40+4? Farrell centra i pali e l’Inghilterra chiude il primo tempo a meno tre dal Galles. 17-14 il punteggio. 40+3? ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del18.43che, in caso di vittoria, salirebbe da solo al comando di questo Sei: domani la Francia non potrà rispondere in virtù del rinvio delcontro la Scozia a data da destinarsi. 18.38 L’si era trovata sotto di undici punti, poi è arrivato il calo dele il contemporaneo ritorno degli. Punteggio davvero incerto che lascia tutto aperto in vista della seconda frazione di gioco. 40+4? Farrell centra i pali e l’chiude il primo tempo a meno tre dal. 17-14 il punteggio. 40+3? ...

zazoomblog : LIVE Galles-Inghilterra 17-14 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: gli inglesi riaprono il match - #Galles-Inghilterra #1… - zazoomblog : LIVE Galles-Inghilterra Sei Nazioni rugby in DIRETTA: sfida cruciale per i Dragoni - #Galles-Inghilterra #Nazioni… -