LIVE Galles-Inghilterra 17-11 | Sei Nazioni rugby in DIRETTA | gli inglesi riaprono il match

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI ITALIA-IRLANDA DALLE ORE 15.15 Il programma del40+2? In corso l’ultima mischia del primo tempo. 40? Che azione dilapidata dal! Hardy egoisticamente ignora il sostegno di Faletau e l’offensiva dei padroni di casa sfuma. 39?rinfrancata dopo la meta, grande pressione adesso per sfruttare l’onda positiva. 38? Non riesce a trasformare Farrell. Si resta sul 17-11. 36? MARCA WATSON DOPO UNA GRANDE AZIONE! L’TORNA IN PARTITA! Bella azione corale con uno splendido filtrante di May verso Watson che conclude al meglio la costruzione. 17-11. 35? Touche inglese in zona favorevole. 33? Prova a reagire l’con una mischia in ...