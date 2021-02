LIVE – Entella-Brescia 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Entella-Brescia, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da cinque sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di tornare al successo per poter continuare a sperare nella salvezza; le Rondinelle, dal canto loro, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e vogliono ritrovare i tre punti. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Paolucci, Brescianini, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Brunori Brescia (4-3-1-2): ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa, reduci da cinque sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di tornare al successo per poter continuare a sperare nella salvezza; le Rondinelle, dal canto loro, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e vogliono ritrovare i tre punti. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Paolucci,nini, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Brunori(4-3-1-2): ...

