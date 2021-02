LIVE – Bollettino oggi, sabato 27 febbraio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di sabato 27 febbraio. Permane la divisione del Bel Paese in fasce per evitare un lockdown nazionale: attualmente sono dodici le regioni/province autonome in zona gialla, otto in arancione e una in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 20.499 nuovi contagi, 253 morti, 11.714 guariti, 175.506 tamponi molecolari, 2.194 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di27. Permane la divisione del Bel Paese in fasce per evitare un lockdown nazionale: attualmente sono dodici le regioni/province autonome in zona gialla, otto in arancione e una in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 20.499 nuovi, 253 morti, 11.714 guariti, 175.506 tamponi molecolari, 2.194 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di ...

