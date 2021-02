L' infarto e la figlia malata | il pubblico resta senza parole | Uomini e Donne | il terrificante dramma che ha colpito Claudio

(Di sabato 27 febbraio 2021) Una rivelazione che sconvolge Maria De Filippi e tutto ildi, il programma di Canale 5. Una rivelazione firmataCervoni, che nelle ultime settimane sta tenendo banco al dating-show Mediaset a causa della sua frequentazione con Sabina. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, si sono subito allontanati perché lei ha deciso di chiudere: ha infatti ammesso di non sentire trasporto nei confronti di. E così, ora, il Cavaliere si trova nuovamente nel parterre di, in attesa di trovare una donna che possa stuzzicarlo e con cui possa provare a costruire qualcosa. Esi è confessato in una intervista amagazine. Ed è proprio in questa ...

_Alessio_88 : Mamma Ruta che quasi gli viene un infarto sentendo urlare la figlia #noneladurso - Isabella00089 : RT @letiziarocchi2: Per combattere contro la #infarto celebrale mia figlia mi ha fatto ascoltare Per Elisa -

Ultime Notizie dalla rete : infarto figlia

Corriere Adriatico

Famosa la storia d'amore scoccata proprio nel programma di Maria De Filippi con il tronista Salvatore Angelucci , con il quale ha anche una. Oggi è felicemente fidanzata con Max Colombo , con ...Unche l'ha colta nel sonno, senza avvisaglie. A trovarla esanime sul letto è stata laminore. L'aveva raggiunta in camera, come aveva fatto tante altre volte. Di lì a pochi minuti le ...Una confessione drammatica, per il corteggiatore "over" di Uomini e Donne. Il racconto delle difficoltà, poi la malattia: "Ho avuto in infarto" ...Uomini e Donne, Claudio Cervoni confessa: “Mia figlia è stata male e ho avuto un infarto” Nelle ultime settimana ha preso banco a Uomini e Donne la ...