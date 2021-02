Lin accusa | ' Chiamato Coronavirus perché asiatico Stanco di questa situazione'

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA G-League, Jeremy Lin accusa: 'Chiamato 'coronavirus' in campo perché asiatico' - SkySportNBA : NBA G-League, Jeremy Lin accusa: 'Chiamato 'coronavirus' in campo perché asiatico' -

La Gazzetta dello Sport

Nel frattempoha incassato il deciso sostegno del coach degli Warriors Steve Kerr. 'Applaudo Jeremy per le sue parole - ha detto - e condivido i suoi sentimenti contro il razzismo nei confronti ..."Essere un veterano con 9 anni di NBA non mi protegge dall'essere chiamato 'coronavirus' in campo", ha scritto, dicendo di volere di meglio per i suoi genitori per i suoi nipoti e per i suoi ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA G-League, Jeremy Lin accusa: 'Chiamato 'coronavirus' in campo perché asiatico' ...