Liga, Getafe-Valencia 3-0: Arambarri, Mata e Alena vanno a segno, Diakhaby lascia in dieci gli ospiti. La classifica aggiornata (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Getafe sconfigge il Valencia 3-0 portando a casa un match chiave per allontanarsi dalla zona salvezza.Liga, Levante-Athletic Bilbao: Raul Garcia salva Marcelino, 2 rigori decidono la sfida. La classifica aggiornataUna partita nervosa con molti cartellini gialli, ma portata a casa dai padroni di casa con rabbia agonistica. Entrambe le formazioni stanno disputando una stagione sottotono rispetto alle aspettative e occupano rispettivamente la tredicesima e la quattordicesima piazza. Con questo successo il Getafe supera proprio il Valencia appaiandolo a 27 punti in classifica. La partita è stata condizionata da un rosso diretto occorso a Mouctar Diakhaby difensori degli ospiti, mentre le tre reti sono state siglate da ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilsconfigge il3-0 portando a casa un match chiave per allontanarsi dalla zona salvezza., Levante-Athletic Bilbao: Raul Garcia salva Marcelino, 2 rigori decidono la sfida. LaUna partita nervosa con molti cartellini gialli, ma portata a casa dai padroni di casa con rabbia agonistica. Entrambe le formazioni stanno disputando una stagione sottotono rispetto alle aspettative e occupano rispettivamente la tredicesima e la quattordicesima piazza. Con questo successo ilsupera proprio ilappaiandolo a 27 punti in. La partita è stata condizionata da un rosso diretto occorso a Mouctardifensori degli, mentre le tre reti sono state siglate da ...

sportli26181512 : #Liga, il #Getafe risorge con il #Valencia. Ok l'Osasuna: 1-0 all'Alaves: I Pipistrelli cadono in dieci e i madrile… - Mediagol : #Liga, Getafe-Valencia 3-0: Arambarri, Mata e Alena vanno a segno, Diakhaby lascia in dieci gli ospiti. La classifi… - infobetting : Getafe-Valencia: formazioni, quote, pronostici. Sfida tra grandi deluse - carmi_ne : @TheRub14 @enricoI00 @thinwhiteduke01 Il Getafe stava facendo una grande liga con uno degli allenatori più preparat… - 11contro11 : Liga, giornata 24: colpaccio ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… -