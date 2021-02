L’errore sorprendente che fai con le padelle e che le distrugge senza accorgertene

Leggi su virali.video

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tra gli utensili indispensabili che ogni cucina deve avere, sicuramente le pentole sono in prima posizione. Diverse dimensioni, forme e tipologie in base all’uso; spesso però riuscire ad utilizzarle non modo migliore non è sempre così facile e si finisce per fare i classici errori che tendono a rovinarle. Ovviamente, non si parla del loro utilizzo quotidiano, che ovviamente con il passare del tempo le danneggia, ma dell’uso errato che ne facciamo quando cuciniamo. Tra gli errori più comuni che si fanno quando si usato pentole econ fondo antiaderente, è quello di versare l’acqua subito dopo aver finito di cucinare,convinti che questo ci aiuterà in seguito nella loro pulizia. In realtà questo passaggio, a causa del forte sbalzo di temperatura, va a danneggiare l’antiaderenza, facendo sì che la sua efficacia si perda molto rapidamente. Un altro errore molto ...