L'enciclica "Fratelli tutti" tradotta in russo da un collettivo scientifico musulmano (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - tradotta in lingua russa e curata dal collettivo scientifico del Muslim International Forum insieme alla casa editrice "Medina", sotto l'egida della Direzione spirituale dei musulmani della Federazione Russa: è questa la nuova veste della terza enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale, che sarà presentata al pubblico venerdì 3 marzo alle 16 al Centro culturale "Pokrovskie vorota" a Mosca. La pubblicazione è coincisa lo scorso 24 dicembre con la vigilia di una delle feste più importanti per i cristiani, il Natale di Cristo. Sarà proprio il mufti sceicco Ravil Gainutdin, presidente della Direzione spirituale dei musulmani della Federazione Russa, insieme al nunzio apostolico nella Federazione Russa l'arcivescovo Giovanni D'Aniello, e ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI -in lingua russa e curata daldel Muslim International Forum insieme alla casa editrice "Medina", sotto l'egida della Direzione spirituale dei musulmani della Federazione Russa: è questa la nuova veste della terzadi Papa Francesco, sulla fraternità e l'amicizia sociale, che sarà presentata al pubblico venerdì 3 marzo alle 16 al Centro culturale "Pokrovskie vorota" a Mosca. La pubblicazione è coincisa lo scorso 24 dicembre con la vigilia di una delle feste più importanti per i cristiani, il Natale di Cristo. Sarà proprio il mufti sceicco Ravil Gainutdin, presidente della Direzione spirituale dei musulmani della Federazione Russa, insieme al nunzio apostolico nella Federazione Russa l'arcivescovo Giovanni D'Aniello, e ...

vaticannews_it : #26febbraio La #FratelliTutti tradotta in russo sotto l'egida sotto l'egida della Direzione spirituale dei musulman… - Agenzia_Italia : L'enciclica 'Fratelli tutti' tradotta in russo da un collettivo scientifico musulmano - ilcirotano : L'enciclica 'Fratelli tutti' tradotta in russo da un collettivo scientifico musulmano - - sulsitodisimone : L'enciclica 'Fratelli tutti' tradotta in russo da un collettivo scientifico musulmano - Paoloboi69 : RT @vaticannews_it: #26febbraio La #FratelliTutti tradotta in russo sotto l'egida sotto l'egida della Direzione spirituale dei musulmani de… -