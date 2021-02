L’Emilia Romagna verso l’arancione scuro: in corso la riunione decisiva (Di sabato 27 febbraio 2021) A tutta L’Emilia-Romagna potrebbero essere applicate a breve le stesse restrizioni anti-Covid disposte per il Bolognese e alcuni comuni del Ravennate. Lo apprende l’Agi da fonti qualificate. Sono tuttora in corso riunioni tra ente regionale e sindaci per predisporre l’eventuale nuova colorazione in arancione scuro, scenario che però al momento vedrebbe molti primi cittadini contrari. In caso di ulteriori limitazioni saranno chiuse tutte le scuole ad eccezione di nidi e scuole dell’infanzia e il divieto di spostamento all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o salute oltre alle regole già in vigore. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) A tuttapotrebbero essere applicate a breve le stesse restrizioni anti-Covid disposte per il Bolognese e alcuni comuni del Ravennate. Lo apprende l’Agi da fonti qualificate. Sono tuttora inriunioni tra ente regionale e sindaci per predisporre l’eventuale nuova colorazione in arancione, scenario che però al momento vedrebbe molti primi cittadini contrari. In caso di ulteriori limitazioni saranno chiuse tutte le scuole ad eccezione di nidi e scuole dell’infanzia e il divieto di spostamento all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o salute oltre alle regole già in vigore. SportFace.

