Leeds United – Aston Villa 27 febbraio 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Il centrocampista del Leeds Mateusz Klich è in dubbio dopo essersi fatto male alla schiena durante la vittoria infrasettimanale sul Southampton. Quindi oggi, sabato 27 febbraio 2021 alle 17:30, per Leeds United – Aston Villa il trio ferito Kalvin Phillips, Rodrigo e Robin Koch salterà di nuovo. Leeds United – Aston Villa: cosa succederà oggi? Jack Grealish rimane indisponibile per l'Aston Villa, senza alcun lasso di tempo previsto al suo ritorno da un infortunio allo stinco. Il difensore Bjorn Engels si è ripreso da uno spasmo alla schiena e potrebbe essere tra i sostituti. Il Leeds è stato molto forte contro il Southampton a metà settimana e ha ...

