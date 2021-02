LeBron risponde a Ibra: "Non sto zitto davanti a ingiustizie" (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie, così come non mi limiterò a parlare di sport". LeBron James ha replicato in maniera perentoria a Zlatan Ibrahimovic in un botta e risposta tra superstar dello sport. L'attaccante svedese del Milan, in un'intervista alla Uefa diffusa in Svezia, ha criticato l'atteggiamento di James che, come altri nomi di primo piano dello sport Usa, ha assunto un ruolo di primo piano nel dibattito politico e sociale negli ultimi mesi. "Non va bene, è un errore", ha detto Ibra. James non si è limitato ad incassare. "Non starò mai zitto davanti alle ingiustizie. Mi interesso della mia gente, di ingiustizie sociali, razzismo e problematiche elettorali. Io sono parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Non starò maialle, così come non mi limiterò a parlare di sport".James ha replicato in maniera perentoria a Zlatanhimovic in un botta e risposta tra superstar dello sport. L'attaccante svedese del Milan, in un'intervista alla Uefa diffusa in Svezia, ha criticato l'atteggiamento di James che, come altri nomi di primo piano dello sport Usa, ha assunto un ruolo di primo piano nel dibattito politico e sociale negli ultimi mesi. "Non va bene, è un errore", ha detto. James non si è limitato ad incassare. "Non starò maialle. Mi interesso della mia gente, disociali, razzismo e problematiche elettorali. Io sono parte della ...

