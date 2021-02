LeBron James risponde a Ibrahimovic: “Anche lui ha fatto politica” (Di sabato 27 febbraio 2021) LeBron James risponde alle accuse di Ibrahimovic: “In passato Anche lui ha fatto politica, non posso rimanere indifferente di fronte alle ingiustizie” Scontro verbale tra Ibrahimovic e LeBron James. Tutto nasce dalle parole dell’attaccante rossonero, che aveva ammesso di non capire perché un atleta che diventa famoso parli di politica, riferendosi alla stella dei Lakers, sempre impegnato nella lotta contro il razzismo in America. La risposta del nativo di Akron non si è fatta attendere, con LeBron che ha risposto ad Ibrahimovic nella conferenza stampa via Zoom dopo la vittoria dei Lakers contro Portland: “Divertente che queste parole vengano da lui, perché nel ... Leggi su zon (Di sabato 27 febbraio 2021)alle accuse di: “In passatolui ha, non posso rimanere indifferente di fronte alle ingiustizie” Scontro verbale tra. Tutto nasce dalle parole dell’attaccante rossonero, che aveva ammesso di non capire perché un atleta che diventa famoso parli di, riferendosi alla stella dei Lakers, sempre impegnato nella lotta contro il razzismo in America. La risposta del nativo di Akron non si è fatta attendere, conche ha risposto adnella conferenza stampa via Zoom dopo la vittoria dei Lakers contro Portland: “Divertente che queste parole vengano da lui, perché nel ...

