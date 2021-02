LeBron, che risposta a Ibrahimovic: “Anche lui ha fatto politica” (Di sabato 27 febbraio 2021) LeBron James e Zlatan Ibrahimovic sono due tra le figure sportive più influenti al mondo. Oltre a essere dei super campioni che hanno scritto pagine importantissime dei loro rispettivi sport, questi giganti hanno delle personalità fortissime. Insomma, un impatto mediatico non da poco per entrambi, che in campo nonostante l’età avanzata continuano a regalare spettacolo. C’è stato un forte botta e risposta tra i due. Uno scontro verbale che non può passare inosservato: è arrivata la risposta del cestista americano alle dichiarazioni dello svedese. Andiamo a vedere insieme cosa è successo. LeBron risponde a Ibrahimovic: ecco come sono andate le cose Tutto parte dalle parole di Ibrahimovic. L’attaccante del Milan aveva dichiarato di non sopportare quando un atleta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021)James e Zlatansono due tra le figure sportive più influenti al mondo. Oltre a essere dei super campioni che hanno scritto pagine importantissime dei loro rispettivi sport, questi giganti hanno delle personalità fortissime. Insomma, un impatto mediatico non da poco per entrambi, che in campo nonostante l’età avanzata continuano a regalare spettacolo. C’è stato un forte botta etra i due. Uno scontro verbale che non può passare inosservato: è arrivata ladel cestista americano alle dichiarazioni dello svedese. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.risponde a: ecco come sono andate le cose Tutto parte dalle parole di. L’attaccante del Milan aveva dichiarato di non sopportare quando un atleta ...

Eurosport_IT : “Proprio lui parlava di razzismo in Svezia, perché il suo cognome era diverso da quello degli altri, divertente! Io… - virgil816 : @paolo064 @DiMarzio Non mi interessa nè di Trump nè di Biden nè della politica. Se fossi nero avrei avuto problemi… - pierarobasto : RT @Eurosport_IT: “Proprio lui parlava di razzismo in Svezia, perché il suo cognome era diverso da quello degli altri, divertente! Io non s… - ellesupersonic : RT @SecondeLinee: More than an athlete! ?? #LeBron James risponde a tono alle provocazioni di #Ibra riguardo il suo impegno nel sociale. “N… - crilinidagato : @masolinismo lebron è quella persona che se gli dici ne???ro ti denuncia pure il cane -