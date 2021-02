Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Benevento

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 27 febbraio 2021) Al Maradona si affrontanonel match delle 18.00 della domenica di Serie A, gara valida per la 24a giornata.Gattuso ritrova Demme, Ospina e Hysaj. Restano fuori gli infortunati Manolas e Lozano. Da valutare Petagna e Osimhen che difficilmente saranno a disposizione. Mario Rui è insidiato da Ghoulam sulla fascia sinistra dopo l’ottima prestazione dell’algerino col Granada. In mediana Demme potrebbe tornare e far coppia con Ruiz, in avanti potrebbe esserci Elmas a destra, Insigne a sinistra e Zielinski alle spalle di Politano. Ma occhio a Mertens, il belga scalpita per una maglia da titolare.Inzaghi è felice di poter schierare nuovamente Letizia, Caldirola dovrà sostituire lo squalificato Glik. Improta non sta benissimo e non dovrebbe essere rischiato, out anche Iago Falque.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, ...