Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 27 febbraio 2021) Domani alle 15.00 a San Siro scenderanno in campo, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Per Conte Perisic e Darmianfasce a cercare di non far rimpiangere lo squalificato Hakimi, conferme in tutti gli altri ruoli.Ballardini dovrà fare i conti con alcuni giocatori che, diffidati, potrebbero saltare l’imminente derby con la Sampdoria in caso di ammonizione. Possibile turno di riposo dunque per Masiello al centro della difesa. Al suo posto potrebbe esserci Goldaniga. A centrocampo conferme per il trio composto da Strootman, Badelj e Zajc, in attacco Shomurodov potrebbe far coppia con Scamacca. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez. All. ...