Le prime parole di Rosalinda dopo il suo GF VIP 5 sono per Andrea Zenga: è amore (Di sabato 27 febbraio 2021) Come dicono tutti la prova del nove sarà fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5, questo è vero ma è anche vero che Rosalinda ha voluto dedicare le sue prime parole, una volta eliminata dal gioco, ad Andrea Zenga. Con una dolcissima foto che è stata scattata durante la diretta del 26 febbraio 2021, Rosalinda celebra questo amore. Un mesetto fa le cose erano molto diverse, la Cannavò avrebbe dovuto decidere se andare a vivere con il suo Giuliano, l’uomo con il quale aveva condiviso dieci anni della sua vita oppure prendersi del tempo. Oggi invece la bella attrice siciliana è serena e felice al fianco di Andrea e forse, quel chiarimento con il suo ex fidanzato, non avverrà così presto. Il capitolo è stato archiviato, anche perchè l’ex fidanzato della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021) Come dicono tutti la prova del nove sarà fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5, questo è vero ma è anche vero cheha voluto dedicare le sue, una volta eliminata dal gioco, ad. Con una dolcissima foto che è stata scattata durante la diretta del 26 febbraio 2021,celebra questo. Un mesetto fa le cose erano molto diverse, la Cannavò avrebbe dovuto decidere se andare a vivere con il suo Giuliano, l’uomo con il quale aveva condiviso dieci anni della sua vita oppure prendersi del tempo. Oggi invece la bella attrice siciliana è serena e felice al fianco die forse, quel chiarimento con il suo ex fidanzato, non avverrà così presto. Il capitolo è stato archiviato, anche perchè l’ex fidanzato della ...

jollyyy819 : GIÀ LE PRIME LACRIME CON QUESTE PAROLE ?? #GiuliaxVerissimo #prelemi - SamueleMartini1 : @_Carabinieri_ Credo che in Italia in questo periodo ma da anni ci sono ben altre priorità, poi sapete che da quell… - totofaz : @martib10_ @gianninastar14 La frase sarebbe stata più “pittoresca” se si fosse fermata alle prime due parole - CalcioWebPuglia : LE PRIME PAROLE DI GIANMARCO TEDESCO IN NEROVERDE – U.S. Bitonto Calcio - ricmyperson : Non mi è piaciuta Gaia, dopo le prime due frasi mi ha fatto venire voglia di cambiare canale, mi ha anche dato la s… -