Le previsioni meteo di domenica 28 febbraio (Di sabato 27 febbraio 2021) – Nuvole sparse al Nord, variabile al Centro. Instabile al Sud con isolati piovaschi sulla Sicilia. – Condizioni in lieve peggioramento sulla penisola italiana con nuvole e schiarite nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve calo. Nord – Nubi sparse sulle regioni settentrionali, migliora nel corso della giornata Nuvole sparse sul quadrante occidentale ma con condizioni in netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un sensibile calo con le massime che scenderanno a 14 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali Giornata all'insegna della variabilità sulle regioni centrali con nuvole e schiarite ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Sud – Instabile sulle regioni meridionali, isolati piovaschi sulla ...

