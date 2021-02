Le parole della settimana | anticipazioni e ospiti di oggi | 27 febbraio

Leggi su tpi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Questa sera, sabato 272021, Massimo Gramellini conduce la ventesima puntata de Lein onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi dinoti e non, saranno presenti Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e autore del libro All’inferno e ritorno; Lodovica Comello autrice del libro L’Asciugona, una serie irresistibile di cronache e racconti tragicomici sull’universo femminile e la maternità; Sabrina Giannini autrice dello speciale Indovina chi viene a cena; e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzionepandemia evaccinazione. In apertura di puntata Roberto Vecchioni, in occasione dell’imminente partenza del Festival di Sanremo 2021, ...