“Le offese dei prof alla bambina? Frutto anche dei silenzi sulla Meloni”: un lettore inchioda Giannini (Di sabato 27 febbraio 2021) Ricordate le offese a Giorgia Meloni dei giorni scorsi, con quel video in cui alcuni docenti insultavano la leader di Fdi,colpevole di non sostenere il governo Draghi? E ricordate anche quegli insulti rivolti alla ragazzina, studentessa dodicenne una scuola media di Torino, che si era permessa di criticare le lezioni in Dad e si era beccata dai docenti epiteti come “fatti curare“. “Disagiata” “Ci vuole uno bravo psicoterapeuta“? Epiteti piovuti in una chat scolastica da parte dei professori, fino a quando Cristiana, la mamma di Anita, aveva deciso di scrivere una lettera all’ex ministra dell’Istruzione affinché intervenisse sulla vicenda. offese forse non casuali, che arrivano in una fase di “silenzi” colpevoli da parte di molti… La studentessa offesa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Ricordate lea Giorgiadei giorni scorsi, con quel video in cui alcuni docenti insultavano la leader di Fdi,colpevole di non sostenere il governo Draghi? E ricordatequegli insulti rivoltiragazzina, studentessa dodicenne una scuola media di Torino, che si era permessa di criticare le lezioni in Dad e si era beccata dai docenti epiteti come “fatti curare“. “Disagiata” “Ci vuole uno bravo psicoterapeuta“? Epiteti piovuti in una chat scolastica da parte deiessori, fino a quando Cristiana, la mamma di Anita, aveva deciso di scrivere una lettera all’ex ministra dell’Istruzione affinché intervenissevicenda.forse non casuali, che arrivano in una fase di “” colpevoli da parte di molti… La studentessa offesa ...

