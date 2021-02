Le mascherine hanno salvato almeno 30mila italiani dal Covid: lo studio che smentisce i no - mask (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo alcuni modelli matematici realizzati da un team di scienziati italiani, la mascherina ha svolto un ruolo fondamentale di protezione nel ridurre la diffusione iniziale di Sars - CoV - 2 durante ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo alcuni modelli matematici realizzati da un team di scienziati, la mascherina ha svolto un ruolo fondamentale di protezione nel ridurre la diffusione iniziale di Sars - CoV - 2 durante ...

VenditaAmaranto : @FedericoSecond4 @Giorgiolaporta No, credo proprio che ne abbiano presi molti di più, al pari di quelli che ci hann… - vanabeau : @walterbielli Le mascherine sono iperprodotte proprio perché gli Stati non hanno posto il monopolio. Se fossero sta… - centroasociale : Tutti senza mascherine (ovvio visto che devono mangiare e bere), distanze di sicurezza non pervenute e anche se fos… - GARVATI : @borghi_claudio oltre agli effetti positivi pressochè nulli son sicuro a naso che sulle persone con diminuite cap… - giuseppeargent3 : @nellomusmeci Coronavirus. Si continua col nuovo accanimento per ignoranza o corruzione di alcun medici o politici,… -