Le mani di Pechino su Israele: i miliardi investiti nel porto di Haifa e l’ispezione negata agli Usa. Il nuovo fronte di rivalità con Washington (Di sabato 27 febbraio 2021) Israele “sta diventando un obiettivo dell’espansionismo geo-economico della Cina“, la quale “sta silenziosamente scavando un solco tra due partner strategici come Stati Uniti e Stato ebraico, che presto, quasi senza accorgersene, potrebbero ritrovarsi in disaccordo“. Queste le allarmate parole che Blaise Mizstal, vice presidente del think thank Jewish Institute for National Security in America (Jinsa), con base a Washington, ha rilasciato a The Algemeiner, a margine della presentazione del rapporto realizzato dallo stesso Jinsa, dall’emblematico titolo “Countering Chinese Engagement with Israel“. Che Pechino persegua una geopolitica indirizzata dall’ambizioso progetto di interconnessione globale della Belt and Road Initiative non è una novità, perché l’iniziativa coinvolge oltre una settantina di paesi. Quel che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)“sta diventando un obiettivo dell’espansionismo geo-economico della Cina“, la quale “sta silenziosamente scavando un solco tra due partner strategici come Stati Uniti e Stato ebraico, che presto, quasi senza accorgersene, potrebbero ritrovarsi in disaccordo“. Queste le allarmate parole che Blaise Mizstal, vice presidente del think thank Jewish Institute for National Security in America (Jinsa), con base a, ha rilasciato a The Algemeiner, a margine della presentazione del raprealizzato dallo stesso Jinsa, dall’emblematico titolo “Countering Chinese Engagement with Israel“. Chepersegua una geopolitica indirizzata dall’ambizioso progetto di interconnessione globale della Belt and Road Initiative non è una novità, perché l’iniziativa coinvolge oltre una settantina di paesi. Quel che è ...

fattoquotidiano : Le mani di Pechino su Israele: i miliardi investiti nel porto di Haifa e l’ispezione negata agli Usa. Il nuovo fron… - annalisapanello : RT @mirkonicolino: (#GDS) '#Inter: il titolo di #Suning sospeso in #Cina, il gruppo #Zhang comunica un'imminente operazione di trasferiment… - marioalbanese1 : RT @mirkonicolino: (#GDS) '#Inter: il titolo di #Suning sospeso in #Cina, il gruppo #Zhang comunica un'imminente operazione di trasferiment… - MrZaza_ : RT @mirkonicolino: (#GDS) '#Inter: il titolo di #Suning sospeso in #Cina, il gruppo #Zhang comunica un'imminente operazione di trasferiment… - isamiccoli52 : RT @mirkonicolino: (#GDS) '#Inter: il titolo di #Suning sospeso in #Cina, il gruppo #Zhang comunica un'imminente operazione di trasferiment… -