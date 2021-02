Le Forme del tempo, Manolo Valdés in mostra a Roma nel Museo di Palazzo Cipolla (Di sabato 27 febbraio 2021) L’esposizione dell’artista spagnolo, a cura di Gabriele Simongini, resterà aperta fino a tutto luglio Roma, Palazzo Cipolla in via del Corso.Roma – Resterà aperta fino a tutto luglio la mostra di Manolo Valdés, allestita a Roma nel Museo di Palazzo Cipolla, in via del Corso 320. L’esposizione dell’artista spagnolo, curata da Gabriele Simongini, era stata aperta il 17 ottobre 2020 per doversi concludere lo scorso gennaio, ma la pandemia ne ha consigliato la proroga alla fine di luglio. Fortemente voluta dal Prof. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale che l’ha promossa, la mostra è realizzata da POEMA in collaborazione con la ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 27 febbraio 2021) L’esposizione dell’artista spagnolo, a cura di Gabriele Simongini, resterà aperta fino a tutto luglioin via del Corso.– Resterà aperta fino a tutto luglio ladi, allestita aneldi, in via del Corso 320. L’esposizione dell’artista spagnolo, curata da Gabriele Simongini, era stata aperta il 17 ottobre 2020 per doversi concludere lo scorso gennaio, ma la pandemia ne ha consigliato la proroga alla fine di luglio. Fortemente voluta dal Prof. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale che l’ha promossa, laè realizzata da POEMA in collaborazione con la ...

