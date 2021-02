Le figlie di Maradona contro i medici: “sono i responsabili della sua morte” (Di sabato 27 febbraio 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, ma soprattutto accuse. Il mondo del calcio continua a piangere la morte del calciatore più forte di tutti i tempo, ma in particolar modo si sta provando a fare luce sul decesso. Alcune situazioni sono ancora poco chiare e le figlie dell’ex Pibe de Oro continuano ad accusare i medici. Si stringe il cerchio attorno ai sette iscritti nel registro degli indagati, nel mirino ci sono soprattutto il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. La posizione si è complicata dopo che sono stati scoperti documenti e firme contraffatti, più alcune intercettazioni sospette. Le rivelazioni sconvolgenti sulla morte di Maradona: le pillole ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti sulladi Diego Armando, ma soprattutto accuse. Il mondo del calcio continua a piangere ladel calciatore più forte di tutti i tempo, ma in particolar modo si sta provando a fare luce sul decesso. Alcune situazioniancora poco chiare e ledell’ex Pibe de Oro continuano ad accusare i. Si stringe il cerchio attorno ai sette iscritti nel registro degli indagati, nel mirino cisoprattutto il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. La posizione si è complicata dopo chestati scoperti documenti e firme contraffatti, più alcune intercettazioni sospette. Le rivelazioni sconvolgenti sulladi: le pillole ...

