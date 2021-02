Le accuse di Casalino: 'Meloni, Salvini ma anche Renzi hanno sempre avuto atteggiamenti omofobi con me' (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino stasera sarà ospite del discusso salotto televisivo 'Ciao Maschio', in seconda serata su Rai1. E nelle anticipazioni, Casalino ha annunciato che tratterà ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ex portavoce di Palazzo Chigi Roccostasera sarà ospite del discusso salotto televisivo 'Ciao Maschio', in seconda serata su Rai1. E nelle anticipazioni,ha annunciato che tratterà ...

globalistIT : L'ex portavoce di Conte sarà stasera ospite di 'Ciao Maschio' su Rai 1 - Gabry55020967 : @Cartabiancarai3 Non ho apprezzato molto l'intervista di Milli a Casalino sempre con un tono di pregiudizio per nie… - mazzarellantoni : RT @enrico_farda: Se #Trump fosse stato presidente in Italia, ora invece di accuse di #Impeachment sarebbe ospite in tutti i talk, come un… - flinxkk8 : RT @enrico_farda: Se #Trump fosse stato presidente in Italia, ora invece di accuse di #Impeachment sarebbe ospite in tutti i talk, come un… - cleghio : RT @enrico_farda: Se #Trump fosse stato presidente in Italia, ora invece di accuse di #Impeachment sarebbe ospite in tutti i talk, come un… -