LBA | i risultati degli anticipi del sabato

(Di sabato 27 febbraio 2021) 20^ giornata: vittorie nei tredelper la Virtus Bologna su Varese e Dinamo Sassari e Brindisi rispettivamente con Venezia e Trieste. Le tre squadre vincitrici si ritrovano così appaiate in seconda posizione in classifica a quota 26 punti. LBA: va a Sassari il big match con Venezia Neglideldella 20^ giornata di LBA la Virtus Bologna vince sul proprio parquet contro l’Openjobmetis Varese fanalino di coda con il risultato di 85-76. Tredicesima vittoria in regular season per la squadra di Djordjevic, frutto dell’apporto di ben quattro bianconeri in doppia cifra tra cui spicca Josh Adams con 21 punti a referto. Bolognesi raggiunti in seconda posizione in classifica dal Banco di Sardegna Sassari, vincitrice del big match che ha messo di fronte i ragazzi di Pozzecco all’Umana ...