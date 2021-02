Lazio, Lulic: “Sconfitta bruciante, il pericolo viene da noi stessi” (Di sabato 27 febbraio 2021) La Lazio esce clamorosamente Sconfitta dalla sfida contro il Bologna. I biancocelesti perdono con un netto 2-0 e rischiano di cedere terreno prezioso nella lotta per la Champions.caption id="attachment 486961" align="alignnone" width="2098" Lulic (getty images)/captionDELUSIONESenad Lulic analizza l'inaspettato tonfo ai microfoni di Sky Sport: "Questa Sconfitta brucia tanto perché veniamo già da un k.o. pesantissimo contro il Bayern Monaco, oggi volevamo fare un passo avanti. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni per segnare poi invece di stare 1-0 per noi due minuti subisci la rete, gli episodi cambiano la gara. Capita di sbagliare un rigore, speriamo in futuro di fare meglio e uscire dal campo con una vittoria. Partendo da dietro stiamo facendo bene ma negli ultimi 25 metri dobbiamo essere più ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Laesce clamorosamentedalla sfida contro il Bologna. I biancocelesti perdono con un netto 2-0 e rischiano di cedere terreno prezioso nella lotta per la Champions.caption id="attachment 486961" align="alignnone" width="2098"(getty images)/captionDELUSIONESenadanalizza l'inaspettato tonfo ai microfoni di Sky Sport: "Questabrucia tanto perché veniamo già da un k.o. pesantissimo contro il Bayern Monaco, oggi volevamo fare un passo avanti. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni per segnare poi invece di stare 1-0 per noi due minuti subisci la rete, gli episodi cambiano la gara. Capita di sbagliare un rigore, speriamo in futuro di fare meglio e uscire dal campo con una vittoria. Partendo da dietro stiamo facendo bene ma negli ultimi 25 metri dobbiamo essere più ...

