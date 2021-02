Lazio in festa per Milinkovic: "Auguri Sergente" (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Sergej Milinkovic - Savic è partito per Bologna, con il resto della squadra, a caccia di un bel regalo per il suo compleanno. É il giorno del Sergente: compie 26 anni . Subito festeggiato dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - Sergej- Savic è partito per Bologna, con il resto della squadra, a caccia di un bel regalo per il suo compleanno. É il giorno del: compie 26 anni . Subito festeggiato dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio festa Lazio in festa per Milinkovic: "Auguri Sergente" Milinkovic, leader della Lazio Sergej è diventato un giocatore biancoceleste nel 2015. Ci ha messo poco a prendersi la Lazio. La faccia da ragazzino è diventata pian piano quella da Sergente e leader.

Social Inzaghi, Gaia: 'I miei primi 40 anni' ( SOCIAL INZAGHI GAIA - Giornata di festa in casa Inzaghi . Infatti, la moglie Gaia ha compiuto oggi 40 anni. L'imprenditrice romana viene ripresa con la torta, decorata come fosse una pellicola di un film della propria vita: immagini ...

